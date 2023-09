Danny Masterson | attore Usa condannato per stupro | 30 anni di carcere

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – L'americanoè statooggi, giovedì 7 settembre, a 30diper lodi due donne. Lo rende noto il New York Times che ricorda comesia noto, soprattutto, per il suo ruolo nella sitcom 'That '70s Show'. A condannarlo è stato il giudice Charlaine F. Olmedo della Corte Superiore di Los Angeles, che ha emesso la sentenza dopo aver ascoltato le dichiarazioni delle donne e aver sentito l'impatto duraturo delle azioni disulle loro vite. "Questa è stata una strada lunga e ardua per le vittime di", ha detto in una nota il procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascón, aggiungendo che spera che il coraggio delle donne possa ...

