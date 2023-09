Daaaaaali! | recensione del film di Quentin Dupieux

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il, 2023. Regia:. cast: Anaïs Demoustier, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaï, Gilles Lellouche, Didier Flamand, Romain Duris. Genere: commedia. Durata: 77 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in lingua originale. Trama: Un’aspirante giornalista cerca di intervistare Salvador Dalì, con risultati sempre più surreali. Cineasta incredibilmente prolifico, dal 2010tende ad alternare, a seconda delle tempistiche di post-produzione, Berlino, Cannes, Locarno e Venezia per la prima mondiale o europea dei suoi(fa eccezione Au poste!, uscito direttamente nelle sale francesi nel marzo del 2018). E così, appena un mese dopo aver presentato ...

!, Dupieux diverte e fa divertire con una bizzarra vignetta di invenzioni umoristiche . Il film sfibra il tessuto temporale, rimescola cause ed effetti, abita in un tutt'uno di realtà e sogno.

Per Dupieux contano solo le stravaganze di Dalí, declinate a fini comici. Eppure appare incapace di gestire lo strapotere iconico del maestro ...E decisamente surreale, fin dal titolo, è il suo Daaaaaali! che vede Anais Demoustier nei panni di un'aspirante giornalista chiamata a intervistare Salvador Dalì per realizzare un film sull'artista.