Daaaaaali! | la recensione | dieci | cento | mille Salvador

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ladi. nuova folle pellicola firmata dal regista francese Quentin Dupieux, che anima il Fuori Concorso veneziano. L'estro diDalì unito alla follia di Quentin Dupieux. Dopo il roboante Yannick, presentato a Locarno 2023, anche la Mostra del Cinema di Venezia ospita l'ennesima opera dell'eccentrico regista francese che abbraccia il surreale come una religione. E decisamente surreale, fin dal titolo, è il suoche vede Anais Demoustier nei panni di un'aspirante giornalista chiamata a intervistareDalì per realizzare un film sull'artista. I numerosi tentativi della giornalista, spronata da un committente che ha il volto malandrino di Roman Duris, finiscono in un buco nell'acqua a causa della, anzi delle, personalità debordanti di Dalì e delle …

Conclusioni Ladi! torna a mettere in luce i tratti caratteristici e la poetica anarchica del cinema di Quentin Dupieux, che qui si sposano col surrealismo puro in uno strano e ...!, Dupieux diverte e fa divertire con una bizzarra vignetta di invenzioni umoristiche . Il film sfibra il tessuto temporale, rimescola cause ed effetti, abita in un tutt'uno di realtà e sogno.

Per Dupieux contano solo le stravaganze di Dalí, declinate a fini comici. Eppure appare incapace di gestire lo strapotere iconico del maestro ...E decisamente surreale, fin dal titolo, è il suo Daaaaaali! che vede Anais Demoustier nei panni di un'aspirante giornalista chiamata a intervistare Salvador Dalì per realizzare un film sull'artista.