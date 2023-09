Da Venezia ai Musei Capitolini | per la prima volta a Roma la “Deposizione di Cristo” di Tintoretto

(Di giovedì 7 settembre 2023)– Giunge per laailadi, spettacolare capolavoro del celebre pittoreno Jacopo Robusti (1519 -1594), detto il, il pittore più geniale e anticonformista del Rinascimentono, secondo per fama solo a Tiziano. L’arrivo adella monumentale tela (cm 227 x 294), che sarà esposta dal 7 settembre al 3 dicembre 2023 nella Pinacoteca Capitolina, è frutto di un importante accordo di collaborazione del 2022, tra la Sovrintendenza Capitolina e le Gallerie dell’Accademia di, prestigioso museo a cui è stato straordinariamente concesso in prestito il Battesimo di ...

... su un campionamento pari a poco più del 65% di stranieri giunti anel 2021, gran parte di ...di un sistema di flussi indirettamente regolati da orari di accesso armonizzati sia per isia ...Immancabile l' aperitivo 'Io Sono FriuliGiulia' allo stand di PromoTurismoFVG dalle ore 18. Friuli Doc è anche cultura: ecco gli appuntamenti con libri eFriuli Doc, non solo stand: ...Quest'anno il Comune di, con la collaborazione della FondazioneCivici di, si pone nel panorama internazionale con il palinsesto "Perle in fiore in mosaici di colori", un ...

Musei Capitolini, in mostra per la prima volta la "Deposizione di ... Roma Capitale

Giunge per la prima volta a Roma ai Musei Capitolini la Deposizione di Cristo, spettacolare capolavoro del pittore veneziano Jacopo Robusti ...La proposta di creare un ticket di ingresso per Venezia è una scelta da contrastare in base a ... di flussi indirettamente regolati da orari di accesso armonizzati sia per i musei sia per le altre ...