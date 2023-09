- In Italia circa 1.300 persone convivono con il disturbo dello spettro dellaottica (... comedi seconda linea, la rimborsabilità di inebilizumab per i pazienti adulti affetti da ...- In Italia circa 1.300 persone convivono con il disturbo dello spettro dellaottica (... comedi seconda linea, la rimborsabilità di inebilizumab per i pazienti adulti affetti da ...

Da terapia neuromielite ottica risparmi per Ssn pari a 8 mln in 3 anni, studio La Gazzetta del Mezzogiorno

Presentata a Roma ricerca su inebilizumab di cui Aifa ha approvato, come terapia di seconda linea, la rimborsabilità per pazienti adulti ...In Italia oltre 1.300 persone sono colpite dal disturbo dello spettro della neuromielite ottica (Nmosd), una patologia rara, autoimmune e devastante caratterizzata da attacchi acuti e ricorrenti al ...