Da Cesara Buonamici come unica opinionista in studio ai primi nomi del cast che unisce volti noti e persone comuni

C'è grande attesa in vista della nuova edizione del Grande Fratello , in partenza dal prossimo 11 settembre su Canale 5. Al fianco di Alfonso Signorini e di, in studio ci sarà anche Rebecca Staffelli, speaker e figlia di Valerio Staffelli. La giovane, per la prima volta nel ruolo di inviata social, avrà il compito di leggere le opinioni ......parlato con figure di spicco della realtà cittadina dal presidente della Camera di Commercio Leonardo Bassilichi a quello della fondazione Crf Luigi Salvadori fino alla giornalista. ...In studio come opinionista ci sarà invece, mentre a dare voce al popolo del web sarà questa volta Rebecca Stafelli. Appuntamento a lunedì prossimo per seguire la nuova edizione del ...

Cesara Buonamici avrebbe chiesto garanzie in vista del GF: il reality ... Novella 2000

Il settimanale "Chi Magazine" ha annunciato le novità sulla prossima edizione del "Grande Fratello", che inizierà nella giornata del'11 settembre su Canale 5.Cambiamenti anche nel cast fisso del nuovo Grande Fratello: Rebecca Staffelli al posto di Giulia Salemi per lo spazio dedicato ai social ...