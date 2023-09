Cure palliative La Regione Toscana aggiorna il piano triennale

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 7 settembre 2023) Via libera da parte della giunta Giani alper leper il prossimo triennio, valido fino al 2026. L’mento prevede nuovi obiettivi ed azioni trasversali ed arriva con la delibera presentata dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini approvata durante l’ultima seduta di giunta. Entro trenta giorni le aziende Usl dovranno adeguarsi alle nuove linee guida. “Con l’mento del– commentano il presidente dellaGiani e l’assessore Bezzini – saranno potenziati i servizi per i pazienti afferenti alle. Capisaldi degli interventi messi in campo sono il consolidamento delle reti di assistenza domiciliare, per la presa in carico di un maggior numero di malati cronici evoluti, ...