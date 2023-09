Cuadrado | «Voglio il Mondiale! Nazionale per me un orgoglio»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Juanha parlato dal ritiro delladella Colombia in vista degli impegni per le qualificazioni al prossimo mondiale. Il nuovo esterno dell’Inter ha anche parlato del suo obiettivo di andare al prossimo Mondiale. OBIETTIVO MONDIALE – Queste le parole di Juandal ritiro della Colombia sui suoi obiettivi con la: «Ringrazio Dio per il privilegio di rappresentare il mio Paese. Continuo a lavorare per giocare inper il maggior tempo possibile. Per me è uniniziare queste qualificazioni con una vittoria. Il gruppo è difficile, ma abbiamo una grande squadra per lottare.giocare il prossimo Mondiale, per noi ognuna di queste partite sarà una finale». Inter-News - Ultime notizie e ...

Tanti grandi giocatori sono passati per qua e ioportare ...... per motivi tecnici o anagrafici, come Bonucci,, Arthur, Di Maria, Zakaria, Rovella, ... Ripeto nonentrare nel merito di cose delle quali non conosco al 100% la realtà, ma mi auguro che ...Dopo diversi anni addio anche ae Bonucci: il primo è rimasto in Italia, all'Inter, il ... 22:20 Inter, parla Klaassen: "vincere tanti trofei" Il nuovo acquisto dell'Inter Klaassen si è ...

Aké rivela: "Ecco cosa mi ha insegnato Allegri. E su Cuadrado..." Corriere dello Sport

Le parole di Marley Aké, calciatore in prestito all’Udinese, sul suo periodo alla Juventus. Tutti i dettagli Marley Aké ha parlato ai canali ufficiali dell’Udinese. PAROLE – «Per me qua è una grande o ...3 settembre 2023: una data importante per Cuadrado e per l’Inter: il colombiano sembra ora pronto davvero pronto a farsi accogliere nella famiglia nerazzurra. O quasi Dopo l’assist che ha portanto al ...