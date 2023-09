Cuadrado | «Sono contento di essere all’Inter | voglio fare la differenza»

...ha fatto il punto sul suo impatto nel mondo nerazzurro: " Devo dire che l'inserimento all'Inter è stato molto buono, ho trovato un bel gruppo. Ho voglia di fare la mia parte,contento ...Commenta per primo Juanin estate ha scelto l'Inter dopo tanti anni di Juventus per il proseguo della sua carriera. ...felice, ho voglia di fare la mia parte e mi va bene. E' un bel gruppo,...E soprattutto sugli esterni si è rinforzata:e Carlos Augusto come alternative o armi da sfruttare in corsaun bel lusso. L'unico punto interrogativo è l'attacco: bisogna vedere se i ...

Inter, Cuadrado: "Sono in un grande club, l'adattamento procede bene" - Sportmediaset Sport Mediaset

L'ultima sconfitta della Colombia risale al lontano 2 febbraio 2022, un 1-0 contro un'Argentina che da lì a poco sarebbe poi diventata Campione del Mondo. La Tricolor nelle successive 11 partite ...Dal ritiro della Colombia l'esterno nerazzurro fa il punto sul suo approdo a Milano e l'ipotesi Mondiali 2026 Un trasferimento che ha fatto molto rumore durante l'estate: Juan Cuadrado, dopo aver viss ...