Cuadrado | «Inter | sono felice e desideroso di far la mia parte È un calcio…»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Juan, esterno dell’, ha parlato anche del suo arrivo alla squadra nerazzurra, dove è approdato questa estate alla vigilia della partita tra la “sua” Colombia e il Venezuela. GRUPPO – Queste le dichiarazioni di Juan, esterno dell’, alla stampa colombiana parlando del suo approdo al club nerazzurro. «Il processo è stato molto buono, ho trovato un buon gruppo – si legge su ElPais.com.co –.di fare la miae in questo sto andando bene. È un buon gruppo, è un calcio che già conosco e questo rende le cose più facili,molto».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

E soprattutto sugli esterni si è rinforzata:e Carlos Augusto come alternative o armi da sfruttare in corsa sono un bel lusso. L'unico punto interrogativo è l'attacco: bisogna vedere se i ...Ma più di loro è Inzaghi che deve vincere lo scudetto, perché l'è arrivata in finale di ... In panchina, secondo lo stesso modulo, ecco gli altri undici: Audero; Pavard, Acerbi, Bisseck;, ...... l'ex allenatore, Fabio Capello, ha espresso la propria opinione in merito all'di Simone ... penso a Frattesi,, Carlos Augusto... E poi in mezzo al campo ha il regista più forte della ...

Il cambio di allenatore, secondo Andrea Barzagli, rappresenta un punto interrogativo anche a lungo termine.L'ex allenatore di Milan e Real Madrid si è espresso senza mezzi termini sulle favorite per la stagione 2023-24.