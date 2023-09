Cuadrado | 'All'Inter sono molto felice | è un grande gruppo Conoscevo già il calcio di Inzaghi è stato facile'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Juanin estate ha scelto l'dopo tanti anni di Juventus per il proseguo della sua carriera.venuto in conferenza stampa...

... valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà venerdì 8 settembre'1:00, ... Vargas; Munoz, Mina, Lucumi, Machado; Uribe, Lerma; Rodriguez,; Borre, Diaz. VENEZUELA (4 - ...... l'ex allenatore, Fabio Capello, ha espresso la propria opinione in merito'Inter di Simone ... penso a Frattesi,, Carlos Augusto... E poi in mezzo al campo ha il regista più forte della ...... passando per Ruben Loftus - Cheek e Pulisic al Milan e Romelu Lukaku alla Roma, ecco quali sono le principali trattative chiuse dalle formazioni di Serie A, Frattesi e Thuram'Inter; ...

CUADRADO: "ALL'INTER TROVATO UN BEL GRUPPO, FELICE DI ... Sport Mediaset

Dal ritiro della sua nazionale, Cuadrado ha fatto il punto sui sulle sue prime settimane all'Inter: "Il processo di inserimento è stato ...Intervenuto in conferenza alla vigilia della gara tra Colombia-Venezuela, l'esterno ha parlato anche del suo approdo all'Inter ...