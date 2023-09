(Di giovedì 7 settembre 2023) Non sono andate giù al ministro Guidolepubblicate dal settimanale Novella2000 che lo ritraggono in compagnia dellaal. Gli scatti mostrano il ministro della Difesa in costume, mentre bacia e abbraccia la donna in spiaggia: immagini che hanno scatenato una valanga di commenti sui social, in molti casi non proprio educati., lealcon laha così deciso di twittare a riguardo, esprimendo tutto il proprio dispiacere: «Girano sui social le pagine di un settimanale constrappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la mia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia ...

Il ministro della Difesa Guidosi scaglia contro Novella 2000 per la copertina che lo ritrae in costume mentre bacia la moglie in Sardegna. "È successo ad altri tengo per me la mia" ......e tengo per me la mia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me Sì, vero!". Guidosu ...'È successo ad altri e tengo per me la mia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli ', precisa. Che conclude: '...

Crosetto, rabbia per le foto al mare con la moglie: «È più bella di me Sì». Chi è Gaia Saponaro ilmessaggero.it

Non sono andate giù al ministro Guido Crosetto le foto pubblicate dal settimanale Novella2000 che lo ritraggono in compagnia della moglie Gaia Saponaro al mare. Gli scatti mostrano il ...Novella 2000 dedica la copertina della settimana al ministro della Difesa e alla moglie. E Guido Crosetto si è infuriato, ha commentato con un post su Twitter il gossip, soprattutto per i commenti su ...