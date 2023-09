Croazia-Lettonia Campionato europeo | 08-09-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 7 settembre 2023) È il quinto turno di qualificazioni ad Euro 2024 e ladi Dalic cerca punti per risalire la china nel gruppo D affrontando in casa la. Reduci dalla delusione di Nations League, i Vatreni hanno bisogno di vincere entrambe le gare per rimettere le cose a posto in un girone che sulla carta li vede grandissimi favoriti. Il pareggio all’esordio contro InfoBetting: Scommesse Sportive e