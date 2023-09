Crisi Softlab | incontro al MIMIT | UGL “Da Governo ci aspettiamo iniziativa forte verso azienda”

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma.oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, convocato dalper dare una soluzione alla grave situazione del Gruppo. Presenti, oltre ai sindacali nazionali, territoriali e alle Rsu, il nuovo responsabile della unità dili, Mattia Rosego, il consigliere del Ministro Urso per le riorganizzazioni industriali, Giampiero Castano, Invitalia e i rappresentanti delle regioni Lazio e Lombardia. “Abbiamo chiesto ai rappresentanti deldi prendere un’nei riguardi dell’“, dichiara Adelmo Barbarossa, segretario confederale dell’UGL presente all’insieme alla Rsu UGL del sito di Caserta, Lucia Dello Iacono, in rappresentanza dell’UGL ...