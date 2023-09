Crespo | «Scudetto? Vedo l’Inter un gradino sopra le altre»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Hernan, ex attaccante del, ha parlato della lottanel campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni Hernan, ex attaccante del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lottanel campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «unle. Mi sembra che la rosa sia ampia, competitiva. Ci sono uomini per tutti i ruoli e poi Lautaro è un attaccante fenomenale che si migliora e cresce di anno in anno. Inzaghi è a posto così. Le rivali devono mettere a posto qualcosa,è già compatta e collaudata. Ha una struttura solida, ci sono elementi di prospettiva come ...

Riusciranno a sfatare il tabù legato ai rossoneri d'Argentina A parte pochi casi (), molti ... Nell'anno dello scudetto del centenario con Zaccheroni ha raccolto appena 11 presenze ... Memorabile quella messa a segno al Tardini contro il Parma nell'anno dello scudetto. Sul risultato ... Ci arriva in un affare di mercato che porta Hernan Crespo alla Lazio. Ci resta per due stagioni, ... perdendo lo scudetto clamoroso del 5 maggio. Per la stagione successiva Cuper , che aveva già ... dovette operare dei cambi in attacco: Ronaldo fu ceduto al Real Madrid e sostituito da Hernan Crespo

