Crepet | ' Sono per il voto a 16 anni | la politica deve saper rischiare'

(Di giovedì 7 settembre 2023) su Tg. La7.it - "Io credo che lao sao non vale niente. E allora bisogna. Per esempio bisogna mettere la maggiore età a 16. Questo vuol ...

L'età evolutiva si è evoluta" l'opinione dello psicoterapeuta Paoloall'Aria che Tira. "Non è una norma repressiva - aggiunge - è per dare responsabilità a persone che vogliono avere ...... abbiate il coraggio di portare la maggiore età a 16 anni, diamogli delle responsabilità', dice, che poi viene interpellato sul problema dei social: 'stati inventati per amplificare, è ...Ma come possono i genitori assicurarsi che i loro figli usino le nuove tecnologie in modo appropriato Il problema, spiega, risiede nel fatto chespesso gli stessi genitori a desiderare ...

Crepet: “Il vero problema sono i genitori che vogliono che i figli abbiano il cellulare. A scuola gli smartphone non si devono usare” Orizzonte Scuola

Questo vuol dire la punibilità e il voto e tante altre belle cose. L'età evolutiva si è evoluta" l'opinione dello psicoterapeuta Paolo Crepet all'Aria che Tira. "Non è una norma repressiva - aggiunge ...L'uso improprio degli smartphone tra gli adolescenti è un fenomeno preoccupante. Ma chi è il principale responsabile Secondo lo psichiatra Paolo Crepet, in un'intervista a Il Messaggero, la colpa ric ...