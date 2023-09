Ilha dichiarato giovedì che gli Stati Uniti dovranno rispondere delle 'conseguenze molto tristi' della sua decisione di fornire munizioni all'uranio impoverito all'Ucraina. L'ingestione o l'...... se un missile russo colpisse il palazzo del presidente della Romania, la situazione attuale rimarrebbe immutata giacché nessun Paese della Nato lancerebbe un missileilper ...Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha tuonatochi critica le tempistiche delle ... Il portavoce del, Dmitri Peskov , ha voluto precisare che questo nuovo accordo "non potrà ...

Cremlino contro Usa: “Responsabili delle conseguenze della fornitura di munizioni all’uranio impoverito all’Ucraina” Globalist.it

Le parole de L'Avana sono pesanti come pietre: Cuba è un alleato di lunga data della Russia e si tratta di una rara dichiarazione in contrasto con il Cremlino ... nostro Paese agisce e agirà ...La Russia non è «una civiltà separata», come sostengono i nuovi manuali inviati dal Cremlino nelle scuole e nelle università ... in una competizione irrimediabilmente persa contro la realtà – per poi ...