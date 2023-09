“Creati i primi reni embrionali umanizzati” | l’obiettivo a lungo termini il trapianto di organi umani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un gruppo di ricercatori cinesi degli Istituti di Biomedicina e Salute di Guangzhou è riuscito a creare embrioni chimera contenenti una combinazione di cellule umane e suine. Trasferiti in madri surrogati suine, iin sviluppo avevano una struttura normale e la formazione di tubuli dopo 28 giorni. Nell’ambito della medicina rigenerativa, l’embrione chimera è un embrione ottenuto da un ovulo di bovino privato del suo Dna (0,1%) e innestato con materiale genetico umano (99,9%) per la produzione di cellule staminali. Questa è la prima volta che gli scienziati sono stati in grado di far crescere un organozzato solido all’interno di un’altra specie. Studi precedenti avevano utilizzato metodi simili per generare tessuticome il sangue o il muscolo scheletrico nei maiali. Il lavoro ...