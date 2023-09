Covid | torneremo a indossare le mascherine? In Italia aumentano i contagi | le regole sull' isolamento In arrivo una circolare sui tamponi

... il 22 ottobre 2022 Elon Musk annunciava sul vecchio Twitter : " al diavolo,a fornire ... ascolta le puntate Eris e Pirola, le due nuove varianti di- 19: cosa sappiamo finora " Cosa ...San Marzano sul Sarno . 'a festeggiare a tutti gli effetti San Biagio , il nostro Santo patrono, dopo gli anni difficili dovuti al- 19. I festeggiamenti religiosi sono già iniziati così come quelli civili, ...quindi con forza a perorare il parcheggio di Porta Romana e ne studieremo di nuovi; la ...partirà necessariamente tenendo in considerazioni gli spazi di occupazione in epoca pre -ed ...

Covid, torneremo a indossare le mascherine In Italia aumentano i contagi: le regole sull'isolamento. In arriv ilmessaggero.it

Aumentano i casi covid in Italia. E si corre ai ripari. Come tornare a usare le mascherine. L'Italia, già una settimana fa (1° settembre 2023, ndr) risultava essere ...La raccomandazione a indossare le mascherine per proteggersi da Covid-19 è tornata in auge, in più parti in giro per il mondo, in concomitanza con la risalita dei casi e con la comparsa di… Leggi ...