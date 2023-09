Covid | Ecdc | “Contagi in Ue aumentano”

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Iin maniera considerevole nell'Unione Europea in un quadro oggi caratterizzato dal calo dell'immunità, con la prevedibile diminuzione della copertura dei vaccini somministrati mesi e mesi fa. A fare il punto, con attenzione particolare alla variante Pirola e agli eventuali rischi, è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in un aggiornamento sullo stato attuale della trasmissionenell'Unione europea/See, e sull'emergere di nuove varianti Sars-CoV-2, pubblicato oggi. "Nelle ultime settimane si è registrato un notevole aumento dei segnali di trasmissione del virus Sars-CoV-2 nell'Ue/Spazio economico europeo", con "uno scostamento dai livelli precedentemente molto bassi. Diversi fattori hanno contribuito, tra cui grandi raduni ...

... è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in un aggiornamento sullo stato attuale della trasmissionenell'Unione europea/See, e sull'emergere di nuove varianti ...L'avvertimento sui contagi da- 19 in aumento è arrivato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (). 'Diversi fattori hanno contribuito a questo aumento - si ...L'ha pubblicato un aggiornamento sullo stato attuale della trasmissione di- 19 nell'Unione europea e nella zona economica europea, con un'analisi dell'impatto delle nuove varianti e ...

Covid, contagi aumentano in Europa: variante Pirola, cosa può succedere Adnkronos

L'ipotesi, che necessita però di conferme, è stata avanzata da uno studio condotto dall'università di Tokyo sui criceti. In ogni caso, anche se non ci sono ancora dati… Leggi ...Nelle ultime settimane si è registrato un notevole aumento dei segnali di trasmissione del virus Sars-CoV-2 nell'Ue/Spazio economico europeo ...