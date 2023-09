Costacurta | «Scudetto? Attenzione alla Juve»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Alessandro, ex difensore del Milan e ora opinionista a Sky, ha parlato a Tuttosport delloin Serie A Alessandro, ex difensore del Milan e ora opinionista a Sky, ha parlato a Tuttosport delloin Serie A. Le sue dichiarazioni:– «Il Napoli sicuramente lo metto fra Inter e Milan, anche se la perdita di Kim, il miglior difensore d’Europa nella scorsa annata, è molto importante. E poi occhiontus. Non avrà le coppe e questo sarà un vantaggio. I bianconeri hanno una buona difesa, un centrocampo che potrebbe migliorare con Pogba se stesse finalmente bene. E i due davanti, Chiesa e Vlahovic, che io chiamo i due cocciuti, sono molto forti. Ovvio che i conti vadano rispettati e lantus era giusto ...

