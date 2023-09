Costacurta | “Napoli? Tra le favorite Scudetto | anche se hanno perso il miglior difensore d’Europa”

...dello Scudetto in Serie A Alessandro, ex difensore del Milan e ora opinionista a Sky, ha parlato a Tuttosport dello Scudetto in Serie A. Le sue dichiarazioni: SCUDETTO - "Il...La carica di Garcia:all'attacco. Lotito lancia la sfida: 'Questa Lazio non è più ... Ed è l'anno del Toro',esclusivo: 'L'Inter è la più forte'. Derby totale: in ballo anche David. ...Questo il pronostico di Alessandro: 'Secondo me, le prime due in griglia sono Inter e. Subito dietro, c'è il Milan. E penso che la Juventus senza coppe possa lottare, questo è ciò ...

La griglia Scudetto di Costacurta: "Inter e Napoli in prima fila, dietro Milan e Juve" Milan News

Alessandro Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato italiano ai taccuini di Tuttosport: "Griglia Scudetto Il Napoli sicuramente lo metto fra Inter e Milan, anche se la perdita di ...Le parole di Costacurta sulla lotta scudetto e non solo: "Con Vlahovic e Chiesa la Juve può lottare per il primo posto" ...