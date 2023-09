Così Medvedev ha superato Rublev | gli highlights

Per la nona volta in carriera su nove tentativi la strada di Andrey Rublev si ferma in un quarto di finale Slam. Il russo perde il derby contro Daniil, che giocherà la sua quarta semifinale negli ultimi 5 anni agli Us ...Carlos Alcaraz stacca il biglietto per la semifinale degli Us Open, dove affronterà Daniil. Non c'è storia nella notte nel match contro uno svuotato Sascha Zverev, che paga le fatiche del match con Sinner e non riesce mai a stare in partita. Finisce 6 - 3 6 - 2 6 - 4 in 2 ore e 24 ...Carlos Alcaraz commenta in conferenza stampa il successo in tre set ai danni di Zverev nei ... Prossimo ostacolo,: 'Nelle ultime partite che ho giocato contro Daniil sono stato perfetto da ...

US OPEN 2023 - Daniil Medvedev è più forte di Rublev e va in ... Eurosport IT