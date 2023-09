Così l’Intelligenza Artificiale ha scoperto le trame di Mosca nel Sahel

(Di giovedì 7 settembre 2023) Torchlight AI è una società di intelligence statunitense, con base in Florida, che come suggerisce il nome impiega modelli di intelligenzanel realizzare i servizi che poi offre ai suoi clienti. Tra i servizi offerti da Torchlight AI ve ne è però uno molto particolare: l’azienda sfrutta infatti una serie di dati digitali disponibili pubblicamente per sviluppare modelli comportamentali, e riusciread evidenziare comportamenti “anomali”; lavorando a ritroso, si può studiare il pattern seguito dalle “anomalie”,da poterne ricostruire identità e origine. Ed è proprio grazie all’impiego di questo approccio che l’azienda della Florida ha fatto una serie di scoperte piuttosto significative. Niger, Luglio 2023. Poche ore dopo l’avvenuto colpo di stato ai danni del presidente Mohamed Bazoum, un individuo proveniente dal ...

...da sapere sulla funzione ChatGPT Code Interpreter e perché è... ChatGPT è una potenteartificiale che può generare ... Ma il testo non è'unico modo per esprimere le soluzioni a dei ......dell'ironia,'elastico del giudizio. Nella plancia della Storia intravede lo sconosciuto timoniere che riporta'insostenibile casualità delle cose sull'invisibile rotta. Ele ...Il meccanismo funziona in mododirompente che i registri ...funziona in mododirompente che i registri distribuiti e'... Manipolandodella algoeconomy gli hacker più abili ...