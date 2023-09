Cosa si é fatto Matteo Berrettini? Definiti i tempi di recupero | il possibile torneo del rientro

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopo giorni di attesa, le risposte sono arrivate.dovrà stare fermo per qualche tempo dopo l’infortunio alla caviglia del piede destro nel corso del match di secondo turno degli US Open 2023 contro il francese Arthur Rinderknech. Le immagini avevatemere per qualdi importante e la diagnosi ha escluso lesioni gravi., attraverso un post su Instagram, ha reso noto l’esito dei controlli a cui si è sottoposto: “Un mix di emozioni… Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto: rottura parziale del legamento astragalico anteriore“, ha scrittosui suoi profili social. “Purtroppo però non riuscirò a recuperare in tempo per unirmi ai ragazzi e rappresentare i colori che più amo e a ...