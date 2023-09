Cortina d’Ampezzo | base jumper di 38 anni precipita dalla Tofana e muore

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tragico incidente a(Belluno). Un, è morto dopo essersi lanciato dal punto di arrivo del secondo troncone della Freccia del cielo, in, a quota 2470 metri. La vittima è un cittadino australiano di 38che si è schiantato, dopo un volo di più di 200 metri. Assieme ad altri due amici, il giovane aveva tentato un lancio con la tuta alare. A dare l’allarme, sono stati due suoi connazionali e compagni di avventura. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino didella Guardia di Finanza. A lanciare l’allarme è stato proprio uno dei suoi amici ma per il 38enne ormai non c’era più niente da fare. Arrivato nelle vicinanze del punto indicato, l’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato il corpo ...

Francis Jay Driscoll , basejumper australiano di 38 anni, è morto dopo essersi lanciato sulle Tofane, non lontano da. Il corpo è stato trovato nel secondo troncone della Freccia del ...Altri due tecnici del Soccorso Alpino di, in supporto alle operazioni e ai rilievi, sono stati portati in quota dall'elicottero dell'Air service center, convenzionato con il Soccorso Alpino ...... supporto questiniziativa sin dalle sue prime edizioni, perché reputo lo sport un importante veicolo di integrazione sociale e sono felice di essere al via della prima tappa di- ...