Coppia di turisti investita e uccisa da un’auto sulla via Colombo a Roma | grave il conducente

(Di giovedì 7 settembre 2023) Unadiirlandesi Mary O’ Reilly e Paul O’Reilly di 60 e 59 anni è statasu via Cristoforoall’incrocio con via di Malafede. I due, secondo quanto apprende LaPresse, stavano attraversando la stradacarreggiata in direzione, quando una Ford Fiesta li ha travolti. Entrambi sono morti sul colpo. Ildell’automobile che li ha investiti, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Laè stata chiusa nel tratto direzioneda Ostia fino a via di Malafede. Sul posto la PoliziaCapitale del X Gruppo Mare per i rilievi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

