Coppa Davis | Italia tra le polemiche | arriva la decisione

(Di giovedì 7 settembre 2023) La Nazionale azzurra sarà impegnata nella fase a gironi a Casalecchio di Reno dal 12 al 17 settembre, ma il clima è tutt’altro che sereno A New York c’è grande attesa per le semifinali e la finale dello Us Open in programma domenica 10 settembre. Tutti sognano e si aspettano l’ennesimo confronto tra Carlos Alcaraz Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... è auspicabile che un campione come Sinner dimostri attaccamento alla maglia azzurra, confermando ciò che diceva subito dopo la sconfitta con Sascha Zverev: "Il prossimo appuntamento è la,...Jannik Sinner va verso il forfait al girone di qualificazione di, in programma a Bologna dal 12 al 17 settembre. Uscito stanco e con qualche acciacco dagli ottavi di finale degli Us Open , durati quasi cinque ore e persi al quinto set contro il tedesco ...Volerà a Bologna per la fase a gironi della, alla quale dovrebbe - ma il condizionale, ahinoi, è d'obbligo - partecipare anche Matteo Berrettini . Le condizioni di salute del martello ...

Jannik Sinner salta la Coppa Davis. Lacrime, lividi e crisi: l'US Open fa ancora male Virgilio Sport

La decisione arriva dopo l’epico match agli US Open in cui Sinner ha lottato strenuamente contro Alexander Zverev, uscendo dal campo esausto e soffrendo di crampi (LiveTennis.it) Jannik Sinner non ...L’ultimo scenario che la Federtennis alle prese con la prevendita della Coppa Davis a Bologna avrebbe voluto che si verificasse, si materializzerà stamane quando, attraverso i suoi social, Jannik ...