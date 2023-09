Coppa Davis | ecco i convocati dell’Italia | non c’è Sinner Come funziona il cammino verso le finali

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopo le voci, è arrivata la conferma: Janniknon farà parte della squadra azzurra diche tra il 13 e il 17 settembre si giocherà l’accesso alle Final Eight di Malaga. L’Italia di capitan Filippo Volandri quindi si ritrova senza il suo miglior giocatore, devastato dalle fatiche degli Us Open. Una scelta che lo stesso Volandri ha spiegato di “rispettare”, fiducioso di riuscire a passare il girone di qualificazione e di riavere a disposizioneper le sfide decisive di fine novembre. Intanto però c’è da qualificarsi e gli azzurri che proveranno a farlo sono Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Oltre ai primi due singolaristi, Volandri ha deciso di portare a Bologna anche il 22enne di Sanremo che sarà Top 50 da lunedì dopo l’ottavo di finale allo US ...

Resterà anche l'anno della sua prima convocazione in. Un premio, un riconoscimento per una stagione iniziata da numero 134 del mondo e proseguita come una cronoscalata sempre più veloce e ...

Gli esami hanno escluso lesioni gravi dopo la caduta allo US Open. Salterà comunque la Coppa Davis e la stagione in Asia. "Un mix di emozioni... Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato ...