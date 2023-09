Coppa Davis | è fuga dei big italiani | ecco perché

(Di giovedì 7 settembre 2023) Fognini si sfoga sui social contro il capitano Volandri per non essere stato convocato, Sinner spiega la propria scelta di non andare a Bologna ma provoca la sfuriata di Pietrangeli, mentre la sfortuna sembra perseguitare Berrettini

Resterà anche l'anno della sua prima convocazione in. Un premio, un riconoscimento per una stagione iniziata da numero 134 del mondo e proseguita come una cronoscalata sempre più veloce e ...Disco rosso per Jannik Sinner e Matteo Berrettini per la. Il 13 settembre contro il Canada non ci saranno dunque i due big azzurri. Se per il tennista romano la rinuncia era certa dopo l'infortunio agli Us open, anche l'altoatesino ha dovuto ......sulle sue condizioni e sui social spiega come sta dopo l'infortunio subito al 2° turno dello Us Open contro il francese Arthur Rinderknech che lo costringerà al forfait per gli impegni di,...

Gli esami hanno escluso lesioni gravi dopo la caduta allo US Open. Salterà comunque la Coppa Davis e la stagione in Asia. "Un mix di emozioni... Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato ...Le parole di Sinner e Berrettini – “Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E’ sempre un onore gi ...