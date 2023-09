Coppa Davis 2023 | Volandri convoca Sonego e Arnaldi per le gare di Bologna

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 settembre 2023) Due rinunce importanti per il tennis italiano alla. Sia Berrettini (leggi qui) che Sinner (leggi qui) stanno recuperando da due brutti infortuni avuti agli US Open. E allora Coach, in vista del torneo che si svolgerà nella Fase Finale a Gironi adal 12 al 17 settembre, dirama nuovezioni. Il Capitano della squadra azzurra rivede la composizione del Team Tricolore, chiamando a vestire la maglia dell’Italia Lorenzoe Matteo. Quest’ultimo sarà assoluto debuttante in competizione. A completare la squadra ci saranno Simone Bollelli e Andrea Vavassori (che prende il posto di Fabio Fognini, anche lui reduce dagli infortuni). Come riporta la nota Agc di coni.it ‘Il programma per l’Italia prevede l’esordio mercoledì 13 ...