Coppa Davis 2023 | Nicola Pietrangeli contro Sinner | “Chi rifiuta la convocazione andrebbe squalificato”

(Di giovedì 7 settembre 2023) La decisione di Jannikdi non prendere parte alla fase a gironi delle Finali dia Bologna fa discutere. L’altoatesino, in un primo momento, aveva dato disponibilità a giocare nella settimana del 12-17 settembre con la maglia azzurra, nelle sfideCanada, Svezia e Cile. C’è stato poi un ripensamento, reso noto oggi con un messaggio sui social. Un post nel quale Jannik ha spiegato di non aver recuperato a pieno dagli sforzi dei tornei americani e quindi di non poter prendere parte alla competizione a squadre più famosa del tennis. Una presa di posizione avallata dal capitano non giocatore, Filippo Volandri, che però delle polemiche le sta avendo tra gli appassionati e anche tra gli addetti ai lavori. Tra questi,, icona del tennis nostrano, si è ...

Roma, 7 set. Disco rosso per Jannik Sinner e Matteo Berrettini per la. Il 13 settembre contro il Canada non ci saranno dunque i due big azzurri. Se per il tennista romano la rinuncia era certa dopo linfortunio agli Us open, anche laltoatesino ha dovuto dare ...Jannik Sinner non prenderà parte alle prossime sfide della Nazionale in. E' lo stesso numero sei al mondo ad ufficializzarlo sui social: "Non ho avuto abbastanza tempo per recuperare, è sempre un onore giocare per il nostro Paese" ha scritto il tennista su ...... uno stadio intitolato al Foro Italico e una vita sportiva trascorsa a vincere in lungo e in largo (spiccano due Roland Garros), non le manda a dire a Sinner dopo il forfait inin tandem ...

Capitan Volandri non lo ha convocato per la fase a gironi di Bologna che comincia il 12 settembre. Fabio: "Falso dire che ho fatto un passo indietro, per l'Italia ci sono sempre" ...Con la maglia dell'Italia, infatti, ha giocato 164 partite in Coppa Davis, detenendo il record azzurro di presenze da giocatore con 120 vittorie tra singolari e doppi. Nel 76', poi, l'ha anche portata ...