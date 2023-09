Coppa Davis 2023 | cambiano i convocati dell’Italia per Bologna | assenti Sinner e Berrettini | escluso Fognini

Jannik Sinner ha ufficializzato con un post la notizia che non parteciperà alle gare della. "Non ho avuto abbastanza tempo per recuperare, è sempre un onore giocare per il nostro Paese" ha scritto il tennista in un post Instagram "Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo ...Jannik Sinner ufficializza oggi il forfait alle sfide delle prossime settimane a Bologna Jannik Sinner non parteciperà alla. Oggi, 7 settembre, la conferma sui social del forfait alle sfide delle prossime settimane a Bologna. " Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in ...Jannik Sinner ha appena annunciato sui social network che non parteciperà alle gare della. " Non ho avuto abbastanza tempo per recuperare, è sempre un onore giocare per il nostro Paese " ha scritto il tennista su Instagram. " Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per ...

Jannik Sinner, ecco perché non giocherà in Coppa Davis Adnkronos

"Da quello che mi risulta, ne ho parlato con Jannik, c'era l'assoluta volontà di partecipare, non credo che bluffasse quando ha sofferto contro Zverev. Non c'è da fare polemica o strumentalizzare". Co ..."Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non farò parte della squadra di Coppa Davis a Bologna". Così Jannik Sinner ha ufficializzato, ...