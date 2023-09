Coperture alternative

(Di giovedì 7 settembre 2023) – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #manovra #caivano #decretocaivano #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tagliando i fondi Pnrr per le ciclabili, non sono state previste, alcune Regioni stavano già iniziando i lavori o hanno una procedura di gara in corso; il pericolo è il blocco ......relativi incentivi che si potranno invece avere solo per l'installazione di tecnologie... strutture opache orizzontali (e pavimenti), per cui è prevista una detrazione massima ...'È perciò fondamentale " rimarca l'esponente azzurra " avviare un'attività di concertazione con gli enti locali per garantire leagli impegni da questi assunti. Si tratta di progetti ...