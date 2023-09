Controffensiva | l' Ucraina libera due villaggi al confine con la Russia

Ladi Kiev va avanti, anche se lentamente. Le forze armate ucraine hanno issato la ... La notizia è stata pubblicata dall'agenziaUkrinform.La Russia ha iniziato a ridistribuire più forze di riserva per trattenere le forze dell'mentre cercano di consolidare una svolta nel sud. 'Raggruppando le forze di altre aree e utilizzando le riserve, [il nemico] sta rafforzando le unità impegnate in azioni difensive nei settori ...Nel pieno di unapiù lenta del previsto e con un perdite consistenti in termini di uomini e mezzi, l'potrebbe essere costretta a rivedere la sua politica militare. L'attuale ...

Il punto sulla controffensiva ucraina: la svolta che (per ora) non c'è

Il pertugio più promettente è stato aperto in direzione del Mar d’Azov. Stoltenberg (Nato): "La Russia ha preparato strati di linee difensive, con ...Le forze armate ucraine hanno issato la bandiera gialloblu negli insediamenti di Stroivka e Topoli, nella regione di Kharkiv, al confine con la Russia ...