Contro le baby gang grandi proclami e piccole leggi

... ma c'è un provvedimento riguardante legang e la delinquenza minorile. Stiamo abbassando l'... anche con sentenza non definitiva, per delittila persona, il patrimonio oppure relativi ad ..."Conto che in Consiglio dei ministri domani ci sia un un provvedimento a proposito digang e ... Il divieto non può superare i due anni e riguarda condanne "per uno o più delittila persona, ...Ieri il blitz show a Caivano delle forze dell'ordine, durante il quale lo Stato ha dimostrato non la sua forza ma la sua debolezza, domani le misurele cosiddette "gang" in Consiglio dei ministri. Dopo la notizia della violenza sessuale ai danni di due cugine tredicenni è stata una escalation di frasi e atti ad effetto che portano in ...

Daspo, divieto di smartphone e multe ai genitori: il piano contro la criminalità minorile TGLA7

Sull’onda dell’emergenza, tra pensosi editoriali e servizi televisivi sempre più allarmati su quell’oggetto del mistero chiamato «i giovani», oggi pomeriggio il consiglio dei ministri licenzierà il ...Ieri il blitz show a Caivano delle forze dell’ordine, durante il quale lo Stato ha dimostrato non la sua forza ma la sua debolezza, domani le misure contro le cosiddette “baby gang” in Consiglio dei ...