Conti Juventus | processo sarà a Roma

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 settembre 2023) La corte di Cassazione ha deciso per che ilsuidellacelebrato dal tribunale di. La Cassazione si è pronunciata sulla questione di competenza territoriale, dopo che il procedimento era stato avviato per iniziativa della procura di Torino. Per i giudici della quinta sezione della Suprema Corte c’è l’incompetenza del tribunale di Torino e per questo hanno ordinato le trasmissioni degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale capitolino. L'articolo proviene da Nuova Società.