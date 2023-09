Consumi | Confesercenti | Con inflazione famiglie spendono di più per acquistare meno

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 settembre 2023) “L’assottiglia i, e il carovita continua ad incidere sulle imprese del commercio e sulla spesa delle. Che, come conferma l’Istat, continuano a spendere di più perdi: a luglio le vendite al dettaglio aumentano del 2,7% in valore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, a fronte di un vero e proprio crollo (-4,5%) in volume. Una tendenza che neanche i saldi estivi riescono ad invertire, e che è particolarmente grave per le piccole imprese che, rispetto al luglio 2022, registrano un calo delle vendite anche in valore”. Cosìcommenta i dati Istat sulle vendite al dettaglio di luglio. L’estate “segna dunque una marcata differenza nell’andamento delle vendite per forma distributiva. E se la Grande Distribuzione ed il commercio ...