Concerto meditativo al tramonto con Sorrento Walks

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un, con i suoni del gong, quello in programma domenica 10 settembre, alle ore 18, a Villa Fiorentino, a. L’iniziativa, organizzata da Ines Ercolano, insegnante di yoga, gong master e sound healer, con la partecipazione di Camilla Mancuso, pianista e flautista, si inserisce negli appuntamenti di, il progetto promosso dal Comune die realizzato da Penisolaverde, dedicato agli amanti del trekking e della natura. “I “bagni di gong” purificano il corpo e la mente, sotto l’influsso di suoni vivi – spiega Ercolano – Il risultato è una ritrovata armonia interiore. Durante queste esperienze, si apre un magico mondo sonoro e i confini del tempo e dello spazio iniziano a svanire. Molte persone descrivono un bagno di gong proprio come un viaggio ...

... annullo filatelico; Ore 11:00 -bandistico - Piazza Umberto I; Ore 17:00 -... Sante Messe: ore 7:15; ore 9:30; ore 19:00; Ore 20:00 - in Duomo momento artisticodinanzi al ...La tromba luccica come una fanfara squillante fino a diventare un canto. Il trombettista ...prima registrazione di musica per organo risale all'età di 13 anni e a 16 anni tiene un...Cappelletto conclude che "il nostro, il nostro racconto intende rendere omaggio a questa ... La fioraia fiorentina, La grande Coquette, il severo eMemento homo , seguito subito ...

Sorrento Walks, concerto meditativo al tramonto domenica a villa Fiorentino ilmattino.it

Un concerto meditativo, con i suoni del gong, quello in programma domenica, alle ore 18, a Villa Fiorentino, a Sorrento. L'iniziativa, organizzata da Ines Ercolano, insegnante di yoga, ...Un concerto meditativo, con i suoni del gong, quello in programma domenica 10 settembre, alle ore 18, a Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento. L’iniziativa, organizzata da Ines Ercolano, in ...