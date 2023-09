“Concertando a due Clavicembali” a Lallio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 settembre 2023). In occasione delle tradizionali celebrazioni della nascita del San Bernardino (8 settembre 1380), alla Chiesa di San Bernardino aè in programma per giovedì 7 settembre alle 21 “a due”, un evento di grande interesse per gli appassionati del barocco. Non è frequente, infatti, nelle stagioni concertistiche di musica barocca incontrare un duo di. Gli interpreti Daniele Rocchi e Maurizio Stefania si esibiranno in questa occasione nel Concerto in Do maggiore per BWV 1061 di J. S. Bach, seguito da Troisième Concert Royaux di F. Couperin, nell’adattamento per due cembali di Rocchi e Stefanìa, e infine dal Concerto a due cembali in La minore di J. L. Krebs. Daniele Rocchi, diplomato in organo e composizione organistica presso l’Istituto Donizetti di Bergamo, ...