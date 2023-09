Con lei manco il 17% Così Zingaretti asfalta la Schlein

(Di giovedì 7 settembre 2023) L'ex segretario dem attacca il nuovo corso dem e accusa: "Con questa alle europee non arriviamoal 17 per cento"

ha detto davanti a un procuratore che quel bacio non era consensuale, che le ha fatto senso e ... Si parla sia di sistema poco professionale,trasferte male organizzate, cambi di orario continui ......quelle che dispongono di sostanziosi patrimoni La risposta è stata fornita dalla Cassazione... che aveva lasciato alcuni beni ae il resto del patrimonio ai due fratelli. Nonostante i fratelli ......la sorella Giorgia (non segue neppure Sophie ma la cosa è reciproca) scatenando la curiosità dei follower. C'è da dire che, proprio la sorella di Basciano , in queste ore ha avuto problemi...

Visibilia, i nuovi soci scaricano Santanchè: “Nulla a che fare con lei” la Repubblica

Giornata di relativa calma alla Vuelta a España 2023: in scena infatti oggi la dodicesima tappa, Ólvega-Zaragoza, dedicata ai velocisti. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e prog ...Lo squadrone acrobatico è noto a livello internazionale - afferma Stauder - non solo per le impressionanti manovre aeree, ma soprattutto per i colori nazionali italiani che vengono mostrati in cielo ...