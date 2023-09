Si scrive, si legge inclusione. Oltre ad essere un acronimo, è inteso comeup=primo piano: "il cinema in ......album ci saranno due brani registratiCharlie nel 2019 e gli altri dieci più recentemente... La tracklist dell'album Hackney Diamond Angry GetDepending on You Bite My Head Off Whole Wide ...... proponeva il celebre logo della linguaccia in formato arte ASCIIla promessa: "Buone cose arrivano a chi aspetta". La tracklist di "Hackney Diamonds" Angry GetDepending on You Bite My ...

Con Close l'inclusione passa attraverso il cinema 7 Luce

La partita adesso sarà quella dei tempi. Dall'ok del Consiglio dei Ministri sarà la velocità del Governo nazionale a tranquillizzare imprese ed investitori e determinare se dovremo rimpiangere o men ...“Avevo 13 anni. A un tiro di schioppo da casa mia arrestarono Luciano Liggio”. La ‘Primula Rossa’ di Corleone. Il super boss della mafia. Vivevamo in via Ripamonti, forse la più lunga della città. Qua ...