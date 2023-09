“Come nel 2022” Nuovo record per il prezzo della benzina in self service

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Barile sempre sopra i 90 dollari, quotazioni dei prodotti raffinati in ribasso, prezzi alla pompa in rialzo. La media nazionale dei prezziinsupera quota 1,96 euro/litro, livello raggiunto l'ultima volta il 22 luglio(quando però era in vigore lo sconto sull'accisa di 30 centesimi). Quella del gasolio è a un passo da 1,87 euro/litro, praticamente al livello di inizio anno ma non ancora al picco del 2023 toccato il 30 gennaio scorso a 1,92 euro/litro. Sul servito la verde è a 2,1 euro, il diesel poco sopra i 2 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati die gasolio. Stessa mossa per IP e Q8. Per Tamoil si registra un rialzo di un centesimo al ...