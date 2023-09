Come l’Intelligenza Artificiale ha generato una bufala spaziale sulla foto Blue Marble

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 settembre 2023) La famosaè composta di uno scatto singolo? O da più immagini messe assieme? Questo è quello che sembra chiedersi in tono provocatorio un’utente su Facebook che pretende di smentire la storia della più famosadella Terra semplicemente facendo delle domande a un bot di intelligenza. La risposta che riceve, però, è sbagliata, vediamo perchéè uno scatto unico e non una composizione di. Per chi ha fretta: Un’utente sostiene che la famosadella Terrasia una composizione di scatti e non unaunica. Per farlo cita un bot di intelligenzache sembra smentire Wikipedia. In ...