Come entrare nell’Arma dei Carabinieri | requisiti | percorsi e tempistica

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 7 settembre 2023) Per puntare addeioccorre la giusta attitudine, determinazione e sapereprepararsi. Il percorso non è facile. Dopo le scuole superiori alcuni studenti considerano tra le strade che si aprono di fronte a loro anche la possibilità di diventare. Non si tratta di un’opzione semplice e la prima difficoltà che si deve affrontare è il concorso pubblico per carabiniere ufficiale. Per farlo occorre la cittadinanza italiana, avere il diploma di maturità e un’età compresa fra i 17 e i 26 anni. Il percorso per unirsi all’Arma deiè lungo e impegnativo. – ilovetrading.itIl concorso prevede tra le altre una prova di efficienza fisica per dimostrare una costituzione sana e resistente, che comprende la corsa sui 1.000 metri piani e altri ...