Colombia | Cuadrado | “Inter grande club | l’adattamento procede bene”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Juanha parlato dal ritiro della Nazionale, del suo arrivo all’, dopo l’addio alla Juventus. “Ho incontrato un bellissimo gruppo, sono felice di farne parte. Ho voglia di dare il mio contributo a questa squadra, per ora sta andando tutti. Inoltre giocano un calcio che già conosco e questo ha reso tutto più semplice”. SportFace.

Juan, giocatore dell'Inter, ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia della gara tra- Venezuela Juan, giocatore dell'Inter, ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia della gara tra- Venezuela. LE PAROLE ...e l'ambientamento all'Inter Dal ritiro dellaha fatto il punto sul suo impatto nel mondo nerazzurro: " Devo dire che l'inserimento all'Inter è stato molto buono, ho ...... soprattutto per l'allegro sfottò di Asllani che gli ha dato simpaticamente del pagliaccio, J uantorna a parlare della sua nuova squadra dalla. I sudamericani stanno per cominciare ...

Cuadrado dalla Colombia: "Inter grandissimo gruppo, l'adattamento ... TUTTO mercato WEB

Cuadrado all'Inter: le parole del colombiano sul suo adattamento alla realtà nerazzurra e al gioco di Simone Inzaghi.