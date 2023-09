Colantuono | “Napoli d Scudetto | la sconfitta è irrilevante”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Stefanoha parlato deldi Rudi Garcia ai microfoni di “Febbre a 90”, trasmissione in onda su “Vikonos Web Radio/tv”. L’allenatore Stefano… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Stefanoè intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv. Ecco le sue dichiarazioni: 'Non vedo nente di grave o anormale nel ko deldi sabato, ci sta che ad inzio campionato si ...Partono forte gli ospiti, dopo quattro giri di lancettedeve correre subito ai ripari sulla conclusione di Sannino. Sugli sviluppi del corner, Tarallo sporca i guantoni dell'estremo ......la Rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano, allenatore. 'De Laurentiis è un presidente accorto e lungimirante e se ha preso Garcia è perché pensa sia il meglio per il. ...

Colantuono: “La sconfitta con la Lazio non significa niente, il Napoli è da scudetto” Tutto Napoli

Stefano Colantuono ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Febbre a 90, in onda su Wikonos Web Radio/Tv. L’ex allenatore della Salernitana ha parlato così del Napoli di Rudi Garcia: “Non ...Stefano Colantuono è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Non vedo nente di grave o anormale nel ko del Napoli di sabato, ci sta che ad inzio campio ...