Codice rosso | approvate le nuove norme | la deputata Morfino si commuove in aula

(Di giovedì 7 settembre 2023) DanielaM5S, siinraccontando durante le dichiarazioni di voto gli abusi subiti Danielaper il M5S, membro della Commissione Ambiente e della Commissione d’inchiesta sul Femminicidio, nel suo intervento alla Camera per la dichiarazione di voto sulla proposta di legge in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, si è commossa raccontando la propria storia personale. Nel corso della dichiarazione, come riportato da Agi.it,ha detto: “È devastante subire abusi fisici e psicologici da qualcuno che ami e pensi che quel sentimento sia ricambiato, da un uomo che pensi di amare, che pensi ti ami sinceramente e poi scopri che invece è un mostro che non dorme sotto al letto. Il ...

Roma, 7 set. " "Velocità è quello che chiede allo Stato una donna che denuncia una violenza e il rafforzamento delrappresenta in questo senso un importantissimo passo avanti. Adesso, se la vittima di violenza non viene ascoltata entro i tre giorni previsti dal, il procuratore potrà ... uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno poi suicidatosi, l'aula della Camera approva in via definitiva la proposta di legge sulle nuove norme al '' per le vittime di violenza ...

(Agenzia Vista) Alla Camera approvata con 200 voti favorevoli, 61 astenuti e nessun contrario la proposta di legge per contrastare la violenza sulle donne. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / ...Violenza contro le donne, arriva l’ok definitivo sulle nuove norme al Codice rosso. Il testo, già votato dal Senato, ha ottenuto a Montecitorio 200 sì, nessun voto contrario e 61 astenuti (Pd e Avs) L ...