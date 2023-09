Clerici in lacrime durante un collegamento con il TG1 | “Faccio un po’ fatica” – il ricordo di Frizzi

Leggi su biccy

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ieri nell’appuntamento mattutino del TG 1 Giorgia Cardinaletti ha ospitato Antonellache ha ricordato al pubblico il ritorno del suo programma È sempre Mezzogiorno, che tornerà in onda a partire da lunedì 11 settembre. “Sì esatto, è proprio così, lunedì si riparte. Sono molto felice perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone. Mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità. Per me questa è stata un’estate di pace e relax, l’ho passata in mezzo natura con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo, in una straordinaria semplicità. Sono stata anche in Normandia, dove ho fatto lunghe passeggiate anche con Carlotta Mantovan (che dovrebbe partecipare a Ballando con le Stelle)”.inal TG 1, le immagini di Fabrizio. La giornalista ha ...