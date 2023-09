Clamoroso Osimhen | il retroscena | “Ringrazi Spalletti Non sapeva neanche stoppare la palla”

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’intermediario del calcio, Giacomo Petralito, ha condiviso un interessantesull’attaccante del Napoli, Victor. Uno degli intermediari più noti del calcio, Giacomo Petralito, ha condiviso un interessanteriguardante Victor, attaccante del Napoli. In un intervento a Radio CRC durante la trasmissione “Si Gonfia La Rete”, Petralito ha svelato come l’allenatore Lucianoabbia svolto un ruolo fondamentale nella crescita del giovane centravanti. Secondo le parole di Petralito,aveva gravi lacune nel controllo dellaquando lo portò al Wolfsburg. Grazie all’instancabile lavoro tecnico di, il giocatore ha fatto enormi progressi, diventando un calciatore eccezionale. Il ruolo svolto ...

Quali Il gioco - ha proseguito Cassano -non ha fatto una buona partita, Kvara ha fatto ... Sceneggiata di Hernandez contro Pioli, il "vaffa" del mister:al Milan - Videoretroscena svelato dall'Equipe riguardo il rifiuto da parte di De Laurentiis di un'offerta dell'Al - Hilal per Victor. Secondo il quotidiano francese, De Laurentiis avrebbe risposto ...E quando osa, l'uruguagio si trangugia un golal 40'. Senza dimenticare che l'assist ... Paga l'esordio in una partita completamente sbagliata - 5,5. Victor Victoria potrebbe segnare ...

Napoli, la clamorosa risposta di De Laurentiis all’Al-Hilal per Osimhen Calcio in Pillole

L'intermediario del calcio, Giacomo Petralito, ha condiviso un interessante retroscena sull'attaccante del Napoli, Victor Osimhen.Evitata la cessione in Arabia, De Laurentiis starebbe aspettando la riposta a un maxi-ingaggio da 11 milioni a stagione per Osimhen ...